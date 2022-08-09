Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле увеличились на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).
Всего в стране в прошлом месяце было продано 1,81 млн машин.
Относительно июня показатель сократился на 6,5%. Июльские продажи традиционно снижаются по сравнению с июнем, поскольку из-за жары покупатели реже посещают автосалоны, отметила организация.
Honda Motor Co. увеличила продажи в июне на 23,5% в годовом выражении, Toyota Motor Corp. - на 6%, Nissan Motor Co. - на 4,6%.
По оценкам ассоциации, продажи автомобилей на новых источниках энергии в прошлом месяце выросли более чем в два раза и составили 486 тыс.
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