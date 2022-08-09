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Транспорт и связь 09.08.2022 11:26

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле увеличились на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

Всего в стране в прошлом месяце было продано 1,81 млн машин.

Относительно июня показатель сократился на 6,5%. Июльские продажи традиционно снижаются по сравнению с июнем, поскольку из-за жары покупатели реже посещают автосалоны, отметила организация.

Honda Motor Co. увеличила продажи в июне на 23,5% в годовом выражении, Toyota Motor Corp. - на 6%, Nissan Motor Co. - на 4,6%.

По оценкам ассоциации, продажи автомобилей на новых источниках энергии в прошлом месяце выросли более чем в два раза и составили 486 тыс.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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