ООН заявила о необходимости $960 млн на помощь Афганистану

Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН) в Афганистане для оказания помощи нуждающимся в этой стране до конца года необходимо $960 миллионов, сообщает Организация в своем твиттере.
"Операция Всемирной продовольственной программы ООН в Афганистане является одной из крупнейших из-за огромного масштаба потребностей, а стоимость наших операций увеличивается на 33 миллиона долларов США в месяц из-за стремительного роста цен на продукты питания, топливо и доставку", - говорится в сообщении.
"Благодаря нашим щедрым донорам мы смогли помочь более чем 21 миллиону человек по всему Афганистану, в том числе в некоторых из самых отдаленных и труднодоступных районах. Продолжать оказывать помощь уязвимым людям по всей стране. ВПП нужно 960 миллионов долларов до конца года", - сообщает представительство ВПП в Афганистане.
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