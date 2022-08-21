Алиев и Вучич обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Сербией

Президенты Азербайджана и Сербии Ильхам Алиев и Александр Вучич обсудили в ходе телефонного разговора в воскресенье расширение торгово-экономических связей между странами, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономических связей между Азербайджаном и Сербией, сотрудничестве в сельскохозяйственной, энергетической, инвестиционной и других сферах», - говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора было отмечено, что отношения Азербайджана и Сербии достигли уровня стратегического партнерства, Баку и Белград поддерживают территориальную целостность друг друга.

Алиев и Вучич поздравили друг друга с 25-летием дипломатических отношений, отметив успешное развитие сотрудничества сторон в различных сферах.

Телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны, уточнили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Р.Керимов