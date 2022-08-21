Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 21.08.2022 17:21

Алиев и Вучич обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Сербией

Президенты Азербайджана и Сербии Ильхам Алиев и Александр Вучич обсудили в ходе телефонного разговора в воскресенье расширение торгово-экономических связей между странами, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономических связей между Азербайджаном и Сербией, сотрудничестве в сельскохозяйственной, энергетической, инвестиционной и других сферах», - говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора было отмечено, что отношения Азербайджана и Сербии достигли уровня стратегического партнерства, Баку и Белград поддерживают территориальную целостность друг друга.

Алиев и Вучич поздравили друг друга с 25-летием дипломатических отношений, отметив успешное развитие сотрудничества сторон в различных сферах.

Телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны, уточнили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ


Похожие новости


Баку и Белград обсудили подготовку совместного плана деятельности в сфере туризма Баку и Белград подписали 3 документа для расширения сотрудничества Баку и Белград договорились о военно-техническом сотрудничестве Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Сербии Баку и Белград планируют ввести безвизовый режим Азербайджан и Сербия планируют наладить регулярное авиасообщение

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az