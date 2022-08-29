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ТЭК 29.08.2022 16:35

«Дорожная карта» сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном рассчитана на 2022-2023гг

«Дорожная карта» расширения сотрудничества в сфере энергетики, подписанная в понедельник между министерствами энергетики Азербайджана и Узбекистана, рассчитана на 2022-2023гг.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики страны, «дорожная карта» охватывает 30 направлений, в том числе создание Совместной рабочей группы, сотрудничество на освобожденных территориях Азербайджана, участие узбекских компаний в проектах по возобновляемой энергетике.

Согласно документу, Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и декарбонизации, экспорта и импорта нефтегазовой и химической продукции, нефтепереработки, геологоразведки и добычи углеводородов.

«Документ также предусматривает обмен опытом в строительстве тепловых электростанций за счет частных инвестиций, теплоснабжении, либерализация энергетических рынков, эффективном использовании энергоресурсов, организации совместных тренингов, поощрение взаимных инвестиций, сотрудничество между энергетическими регуляторами», - подчеркнули в Минэнерго.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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