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ТЭК 31.08.2022 23:26

Техкомитет ОПЕК+ резко понизил оценку профицита нефти на 2022 и 2023гг - СМИ

Техкомитет ОПЕК+ резко понизил оценки профицита нефти на рынке на 2022 и 2023 годы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт группы по итогам заседания в среду.

"Технический комитет альянса сократил прогнозы профицита предложения в этом году вдвое, до 400 тыс. б/с. Он изменил прогнозы на следующий год с профицита в 900 тыс. б/с до 300 тыс. б/с. Изменения отражают то, что многие страны альянса не могут достичь своих целевых показателей", - пишет агентство.

Ранее со ссылкой на материалы, подготовленные к заседанию, сообщалось, что эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, на 2023 год - с 0,5 млн б/с до 0,9 млн б/с.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ


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