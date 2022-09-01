Алиев высоко ценит сотрудничество Азербайджана и ОАЭ в рамках ОПЕК+

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил президента ОАЭ Мохаммеда бин Зайда аль-Нахайяна с 30-летием со дня установления дипотношений между двумя странами, высоко оценил двустороннее сотрудничество в рамках ОПЕК+.

«Сегодня наш политический диалог высокого уровня сопровождается сотрудничеством в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах. Уровень нашего сотрудничества в рамках ОПЕК+ заслуживает высокой оценки. В то же время мы довольны эффективной совместной деятельностью наших стран в сфере возобновляемой энергетики и инвестиций. Строительство Гарадагской СЭС компанией «Масдар» имеет большое значение с точки зрения диверсификации наших экономических отношений» - говорится в тексте поздравительного письма.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев выразил мнение, что между Азербайджаном и ОАЭ «имеются благоприятные условия для развития сотрудничества во всех сферах». «Уверен, что, используя эти возможности, мы совместными усилиями укрепим наши традиционные дружеские отношения и еще больше расширим сферу совместной деятельности», - подчеркивается в послании президента Азербайджана.

Э.Шафиев