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Внешняя политика 08.09.2022 22:15

Азербайджан передал Еревану пятерых армянских военных

Азербайджан в четверг передал Еревану пятерых армянских военнослужащих.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, эти пять армянских военных были переданы Еревану на основании договоренностей, достигнутых 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Азербайджан этим шагом вновь показал, что придерживается принципа гуманизма», - подчеркнули в комиссии.

Процесс передачи военных проведен на азербайджано-армянской границе.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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