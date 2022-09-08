Азербайджан передал Еревану пятерых армянских военных

Азербайджан в четверг передал Еревану пятерых армянских военнослужащих.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, эти пять армянских военных были переданы Еревану на основании договоренностей, достигнутых 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Азербайджан этим шагом вновь показал, что придерживается принципа гуманизма», - подчеркнули в комиссии.

Процесс передачи военных проведен на азербайджано-армянской границе.

Р.Ахмедов