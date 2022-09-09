Позиции министров энергетики Венгрии и ряда других стран помешали найти общую позицию с потолком цен на газ в ЕС - СМИ

Министры энергетики стран Евросоюза в пятницу не смогли преодолеть разногласия и найти общий язык по вопросу российского газа на фоне роста цен на энергоносители с приближением холодного сезона, так как ряд стран отказывались менять позицию, сообщает агентство Associated Press.
"Министры энергетики 27 стран-членов ЕС не смогли устранить разногласия по теме "потолка цен" на российский природный газ, поскольку не желающая менять позицию Венгрия заявила, что это идет против ее интересов", - передает агентство.
Кроме того, другие страны разошлись во мнениях относительно того, должен ли ценовой потолок применяться только в отношении России или также и к другим поставщикам.
По информации агентства, некоторые министры признали, что достичь соглашения будет непросто, учитывая, что у каждой страны - свои реалии и свои особенности в сфере энергетики. В то же время, отмечает AP, министры не смогли не согласиться с тем, что теперь решающее значение имеет время, поскольку странам необходимо обеспечить базовыми услугами - теплом и светом - наиболее уязвимые части населения.
Ирландский министр по делам окружающей среды Имон Райан заявил, что меры должны быть приняты "в течение недель, а не месяцев". Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела , председательствовавший на внеочередной встрече Совета министров, заявил, что "нас нельзя шантажировать" с поставками энергоресурсов. "Нет времени ждать, мы должны действовать единым фронтом и быстро", - сказал он.
Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что важно найти способ отделить цены на природный газ от всех других форм энергии, особенно - от относительно дешевых возобновляемых источников энергии, и без разрушения рыночных механизмов.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь заявил в Германии, что "странам ЕС потребуется провести еще встречи, чтобы согласовать позицию по ключевым вопросам, связанным с энергетикой".
Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия обобщит предложения, представленные министрами на совете, и сформулирует окончательные выводы относительно того, какие меры будут предприниматься дальше.
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