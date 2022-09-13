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Внешняя политика 13.09.2022 16:35

Баку и Ашхабад обсудили проект соглашения о разделе дна Каспия

Азербайджан и Туркменистан планируют подписать соглашение «О разделе дна Каспийского моря».

«Очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам раздела дна Каспия между Азербайджаном и Туркменистаном состоялось в Баку 12-13 сентября. В заседании приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Азербайджанской Республики и Туркменистана. Участники встречи обсудили пункты проекта азербайджано-туркменского Соглашения о разделе дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов, туркменскую – директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспия Мурад Атаджанов.

«По итогам встречи стороны договорились продолжить переговорный процесс по вопросу раздела дна Каспия», - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КАСПИЙ, ЗАСЕДАНИЕ


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