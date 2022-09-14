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Бизнес и законодательство 14.09.2022 12:26

Азербайджан в январе-августе сократил добычу золота на 18,4%, серебра - увеличил на 47,4%

Добыча золота в Азербайджане в январе-августе 2022 года составила 1 тыс. 968,5 кг, что на 16,4% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Добыча серебра за отчетный период составила 4 тыс. 609,7 кг (рост на 47,4%).

Добытое золото и серебро переданы на переработку.

По данным статистики, на 1 сентября 2022 года запасы добытого золота на складах компаний-производителей составляют 384 кг, серебра - 358,3 кг.

В настоящее время в Азербайджане добычей драгметалов занимаются государственное ЗАО "AzerGold" и британская компания Anglo Asian Mining PLC - 49%.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных месторождений Човдар, Агйохуш, Тюлаллар, Мерех, месторождения полиметаллических руд Филизчай, месторождения Мазымчай, участков Кюрякчай, Гейдаг, золотоносного участка Дагкесемен и Дашкесанской группы месторождений железной руды.

C Anglo Asian Mining PLC контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗОЛОТО, ДОБЫЧА


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