Еще 30 британцев включены в российский «стоп-лист»

Россия ввела персональные санкции в отношении 30 британских подданных "в связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса", заявил в среду МИД РФ.

Как отмечается в заявлении на сайте ведомства, "принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании".

"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - подчеркнули на Смоленской площади.