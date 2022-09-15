Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд

Правительство Азербайджана планирует в 2023 году выделить 3 млрд манатов ($1,76 млрд по текущему курсу) на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минфин страны.
Как говорится в обновленном прогнозе о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2023 год, на восстановление территорий, освобожденных от оккупации, в 2023 году будет направлено 9% от общих расходов госбюджета в следующем году.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана в госбюджете на текущий год определили выделение 2,67 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий.
Х.Насирзаде
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