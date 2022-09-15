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15.09.2022 18:43

Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд

Правительство Азербайджана планирует в 2023 году выделить 3 млрд манатов ($1,76 млрд по текущему курсу) на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минфин страны.

Как говорится в обновленном прогнозе о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2023 год, на восстановление территорий, освобожденных от оккупации, в 2023 году будет направлено 9% от общих расходов госбюджета в следующем году.


Как сообщалось ранее, власти Азербайджана в госбюджете на текущий год определили выделение 2,67 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНФИН, КАРАБАХ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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