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Дальнее зарубежье 19.09.2022 10:16

Пандемия COVID-19 закончилась, считает президент США

Президент Джо Байден выразил мнение, что, пандемия COVID-19 закончилась, но признал, что у США все еще есть "проблема" с вирусом.

"У нас все еще есть проблема с COVID-19. Мы все еще много работаем над этим. (...) Но пандемия закончилась", - сказал Байден в интервью телеканалу CBS News.

"Если вы заметили, никто не носит масок. Кажется, все находятся в довольно хорошей форме. И поэтому я думаю, что ситуация меняется", - отметил он.

На прошлой неделе гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что что конец пандемии COVID-19 уже близок.

"На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года", - сказал Гебрейесус. "Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии", - сказал он в ходе брифинга.

Тем временем, согласно данным New York Times, в Соединенных Штатах по-прежнему регистрируется в среднем более 400 смертей в день от COVID-19. А с начала пандемии от вируса умерло более 1 млн американцев.

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Тэги: США, БАЙДЕН, КОРОНАВИРУС, ПАНДЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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