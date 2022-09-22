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Дальнее зарубежье 22.09.2022 12:04

Орбан выступает за отмену санкций ЕС против РФ до конца года

Премьер Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что ЕС нужно отменить до конца этого года санкции против России, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на венгерские СМИ.

"На встрече за закрытыми дверьми Орбан сказал законодателям, что санкции вредят экономике Европы больше, чем России, и их отмена сдержит инфляцию и сократит риск рецессии. Об этом сообщила, не ссылаясь на кого-либо, газета Magyar Nemzet, близко связанная с партией премьера", - передает агентство.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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