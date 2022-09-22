Орбан выступает за отмену санкций ЕС против РФ до конца года

Премьер Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что ЕС нужно отменить до конца этого года санкции против России, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на венгерские СМИ.

"На встрече за закрытыми дверьми Орбан сказал законодателям, что санкции вредят экономике Европы больше, чем России, и их отмена сдержит инфляцию и сократит риск рецессии. Об этом сообщила, не ссылаясь на кого-либо, газета Magyar Nemzet, близко связанная с партией премьера", - передает агентство.