Байрамов провел ряд встреч на «полях» ГА ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 77-ой Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел ряд встреч и переговоров.
«Провели обсуждения с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсудили динамично расширяющуюся повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, а также вопросы региональной и международной безопасности», - написал Байрамов в своем аккаунте в твиттере.
Он подчеркнул, что провел «плодотворные дискуссии» с Верховным представителем ООН по Альянсу цивилизаций (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом. «На встрече была подчеркнута роль Азербайджана как уникального места для межкультурного диалога», - подчеркнул глава МИД.
Байрамов также провел переговоры с главой Международного комитета Красного креста (МККК) Петером Маурером. «Мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК», - отметил министр.
Р.Ахмедов
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