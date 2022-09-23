Байрамов провел ряд встреч на «полях» ГА ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 77-ой Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел ряд встреч и переговоров.

«Провели обсуждения с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсудили динамично расширяющуюся повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, а также вопросы региональной и международной безопасности», - написал Байрамов в своем аккаунте в твиттере.

Он подчеркнул, что провел «плодотворные дискуссии» с Верховным представителем ООН по Альянсу цивилизаций (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом. «На встрече была подчеркнута роль Азербайджана как уникального места для межкультурного диалога», - подчеркнул глава МИД.

Байрамов также провел переговоры с главой Международного комитета Красного креста (МККК) Петером Маурером. «Мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК», - отметил министр.

Р.Ахмедов