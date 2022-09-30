Центр поддержки экспорта за 9 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $190 млн

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе-сентябре 2022 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $189,9 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в январе этот показатель составил $9 млн, феврале - $17 млн, марте - $24,3 млн, апреле - $29,2 млн, мае - $27,4 млн, июне - $20 млн, в июле - $17,4 млн, августе – $20,9 млн, в сентябре – $24,7 млн.

В январе-сентябре 2021 года этот показатель составлял $168,4 млн. Таким образом, за 9 месяцев 2022 года объем содействия экспорту увеличился на 12,8%.

Как сообщалось ранее, в 2021 году центр посредством "единого окна" содействовал экспорту товаров на сумму $235,1 млн (рост по сравнению с 2020 годом на 28,6%).

Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".

Б.Рустамбеков