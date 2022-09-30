Центр поддержки экспорта за 9 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $190 млн

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе-сентябре 2022 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $189,9 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в январе этот показатель составил $9 млн, феврале - $17 млн, марте - $24,3 млн, апреле - $29,2 млн, мае - $27,4 млн, июне - $20 млн, в июле - $17,4 млн, августе – $20,9 млн, в сентябре – $24,7 млн.
В январе-сентябре 2021 года этот показатель составлял $168,4 млн. Таким образом, за 9 месяцев 2022 года объем содействия экспорту увеличился на 12,8%.
Как сообщалось ранее, в 2021 году центр посредством "единого окна" содействовал экспорту товаров на сумму $235,1 млн (рост по сравнению с 2020 годом на 28,6%).
Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".
Б.Рустамбеков
В Баку подтвердили встречу глав МИД Азербайджана и Армении в воскресенье в Женеве
Посол Азербайджана в Хельсинки вручил верительные грамоты президенту Финляндии
Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $900 млн
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Польше
В Баку определили победителей гастрономического фестиваля «Неделя узбекской кухни в Азербайджане»
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
На западе Кабула 19 человек погибли в результате нападения на учебный центр
Ураган "Иэн" усилился и приближается к Южной Каролине
Кибератаки на Казахстан из-за рубежа направлены на дестабилизацию ситуации в стране перед выборами, считает Токаев
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Bakcell продолжает помогать семьям шехидов и ветеранов
«Free Fridays» в центрах обслуживания клиентов AccessBank
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично