Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ не располагает конкретной информацией об участии западных спецслужб в организации взрывов "Северных потоков", но известно, что раньше такое уже было.

"У нас нет таких данных (что диверсию на "Северных потоках" организовали именно с помощью западных спецслужб - ИФ), но у нас есть информация о том, что раньше они это делали, через некоторое время мы тоже это скажем", - заявил Патрушев в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он пояснил, что речь идет именно о подрывах трубопроводов: "Я сейчас не буду называть, но они этим занимались", - сказал Патрушев.