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СНГ 30.09.2022 22:04

Патрушев: у РФ нет данных об организации диверсии на "Северных потоках" западными спецслужбами, но раньше они это делали

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ не располагает конкретной информацией об участии западных спецслужб в организации взрывов "Северных потоков", но известно, что раньше такое уже было.

"У нас нет таких данных (что диверсию на "Северных потоках" организовали именно с помощью западных спецслужб - ИФ), но у нас есть информация о том, что раньше они это делали, через некоторое время мы тоже это скажем", - заявил Патрушев в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он пояснил, что речь идет именно о подрывах трубопроводов: "Я сейчас не буду называть, но они этим занимались", - сказал Патрушев.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, ГАЗОПРОВОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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