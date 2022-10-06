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Здравоохранение 06.10.2022 20:14

Заболеваемость и смертность от COVID-19 во всем мире продолжают снижаться - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 6%, смертность - на 12%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 26 сентября по 2 октября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, кроме Европы, там она выросла на 8%. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 32%) и в регионе западной части Тихого океана (на 22%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 2,9 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах. Сильнее всего число летальных исходов снизилось в регионе западной части Тихого океана (на 24%) и в Восточном Средиземноморье (на 23%).

В общей сложности за неделю зафиксировано 8,3 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 619 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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