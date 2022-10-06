Заболеваемость и смертность от COVID-19 во всем мире продолжают снижаться - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 6%, смертность - на 12%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период с 26 сентября по 2 октября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, кроме Европы, там она выросла на 8%. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 32%) и в регионе западной части Тихого океана (на 22%).
Всего за неделю по всему миру было выявлено более 2,9 млн новых случаев заражения коронавирусом.
Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах. Сильнее всего число летальных исходов снизилось в регионе западной части Тихого океана (на 24%) и в Восточном Средиземноморье (на 23%).
В общей сложности за неделю зафиксировано 8,3 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.
За весь период пандемии в мире было выявлено более 619 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.
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