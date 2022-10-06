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Внешняя политика 06.10.2022 23:51

Азербайджан и Армения до конца 2022 года могут подписать мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

«Если у армянской стороны будет воля, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хоть первая встреча глав МИД не принесла успеха, считаю, что это (встреча – ИФ) положительный шаг. Думаю, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то до конца года мы можем выйти на договоренности», - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, ни у Армении, ни у ЕС нет вопросов по 5 базовым принципам мирного договора, предложенных Азербайджаном. «Сегодня в ходе встречи с президентом Франции, я увидел, что эти 5 принципов принимаются. Это естественно, так как мы ничего нового не изобретаем. Это принципы, на которые основываются страны, желающие нормализовать отношения», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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