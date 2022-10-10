ГТК увеличил на треть за 9 мес. перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-сентябре 2022 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 4 млрд 227 млн 449,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2021 года размер отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 3 млрд 193 млн 247 тыс. манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2022 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 32,4%.

Поступления по НДС составили 3 млрд 34 млн 744,4 тыс. манатов (рост на 39,8%), акцизам - 121 млн 204,4 тыс. манатов (рост на 0,5%), дорожному налогу - 47 млн 116,1 тыс. манатов (рост на 48,6%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 24 млн 384 тыс. манатов (рост на 17,7%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2022 году для ГТК составляет 4 млрд 605 млн манатов.

Б.Рустамбеков