Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.10 $/bbl +/- WTI 92.64 +4.19 Brent 97.92 +3.50

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 10.10.2022 12:12

ГТК увеличил на треть за 9 мес. перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-сентябре 2022 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 4 млрд 227 млн 449,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2021 года размер отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 3 млрд 193 млн 247 тыс. манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2022 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 32,4%.

Поступления по НДС составили 3 млрд 34 млн 744,4 тыс. манатов (рост на 39,8%), акцизам - 121 млн 204,4 тыс. манатов (рост на 0,5%), дорожному налогу - 47 млн 116,1 тыс. манатов (рост на 48,6%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 24 млн 384 тыс. манатов (рост на 17,7%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2022 году для ГТК составляет 4 млрд 605 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГТК, ПОСТУПЛЕНИЯ, БЮДЖЕТ


Похожие новости


ГТК увеличил за 8 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на треть ГТК увеличил за 7 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана почти на четверть ГТК увеличил в I полугодии перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 24,6% ГТК увеличил в январе-мае перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 20% ГТК в январе-мае перевыполнил прогноз по поступлениям налогов и пошлин в бюджет Азербайджана на 20% - Мехтиев ГТК увеличил в январе-апреле перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 25%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az