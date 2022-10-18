Индия не стремится к участию в глобальной инициативе по введению потолка на нефть из РФ

Индия не расположена к тому, чтобы присоединиться к глобальной инициативе по введению потолка цен на российскую нефть, поскольку получает от Москвы крупные скидки на поставки сырья, сообщает местное новостное издание Live Mint со ссылкой на источники.
Индия является третьим по величине в мире импортером нефти, и ее позиция может повлиять на эффективность ценового потолка.
"В целом, инициатива, которую проталкивают США, позитивна для Индии. С другой стороны, Россия угрожает прекратить поставки всем, кто участвует в соглашении. Так что, это ничего не дает нам. В таком случае, почему мы должны участвовать в этом? Расклад здесь такой, что мы должны искать баланс для своих интересов", - сказал Live Mint индийский госчиновник на условиях анонимности.
В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Начиная с 5 декабря, западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в ряде стран
Туркменистан и Азербайджан вышли на качественно новую ступень взаимодействия в межгосударственных отношениях - Бердымухамедов
СД Газпрома утвердил увеличение инвестпрограммы-2022г до рекордной суммы
Татарстан в 2022г прогнозирует нефтедобычу на уровне 34,9 млн тонн со снижением в 2023г
Катар запустил крупнейшую в стране солнечную электростанцию на 800 МВт
В Азербайджане в ноябре 4 дня подряд будут нерабочими
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Иманова назначена исполнительным директором Азербайджанского научного фонда
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Yelo App признан самым удобным мобильным приложением
Держатели карт Birbank смогут выиграть квартиру, автомобиль и другие ценные призы
Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично