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Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 85.46 -0.15 Brent 91.62 -0.01

Дальнее зарубежье 18.10.2022 21:06

Индия не стремится к участию в глобальной инициативе по введению потолка на нефть из РФ

Индия не расположена к тому, чтобы присоединиться к глобальной инициативе по введению потолка цен на российскую нефть, поскольку получает от Москвы крупные скидки на поставки сырья, сообщает местное новостное издание Live Mint со ссылкой на источники.

Индия является третьим по величине в мире импортером нефти, и ее позиция может повлиять на эффективность ценового потолка.

"В целом, инициатива, которую проталкивают США, позитивна для Индии. С другой стороны, Россия угрожает прекратить поставки всем, кто участвует в соглашении. Так что, это ничего не дает нам. В таком случае, почему мы должны участвовать в этом? Расклад здесь такой, что мы должны искать баланс для своих интересов", - сказал Live Mint индийский госчиновник на условиях анонимности.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Начиная с 5 декабря, западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

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Тэги: ИНДИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПОТОЛОК


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