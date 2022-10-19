Грузоперевозки в Азербайджане в январе-сентябре увеличились на 12%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года составил 157 млн 604,4 тыс. тонн, что на 12,3% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,9%, на долю госсектора - 22,1%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 12,3%.

По железной дороге перевезено 13 млн 569,9 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 23,7% больше показателя января-сентября 2021 года.

Морским транспортом перевезено 5 млн 663 тыс. тонн различных грузов (рост на 39%), автомобильным транспортом - 90 млн 16,9 тыс. тонн (рост на 11,9%), воздушным - 325 тыс. тонн (спад на 8,6%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 27 млн 505,2 тыс. тонн нефти (рост на 5,1%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков