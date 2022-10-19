Грузоперевозки в Азербайджане в январе-сентябре увеличились на 12%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года составил 157 млн 604,4 тыс. тонн, что на 12,3% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,9%, на долю госсектора - 22,1%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 12,3%.
По железной дороге перевезено 13 млн 569,9 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 23,7% больше показателя января-сентября 2021 года.
Морским транспортом перевезено 5 млн 663 тыс. тонн различных грузов (рост на 39%), автомобильным транспортом - 90 млн 16,9 тыс. тонн (рост на 11,9%), воздушным - 325 тыс. тонн (спад на 8,6%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 27 млн 505,2 тыс. тонн нефти (рост на 5,1%).
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
Джаббаров обсудил со Скрекасом инвестиции и сотрудничество между Баку и Афинами в сфере энергетики
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане
Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 27%
В Азербайджане перевернулся микроавтобус, пострадали 10 человек
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 626 млн - университет Хопкинса
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Перевести бизнес в Казахстан намерены 56 компаний, покинувших РФ - премьер
Посол Украины в Казахстане Врублевский освобожден от должности
Глава Минобороны Кыргызстана предлагает выставить посты миротворцев ОДКБ на проблемных участках границы с Таджикистаном
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
Yelo Bank провел экологическую акцию
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично