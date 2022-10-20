Алиев и Эрдоган заложили фундамент железнодорожной станции «Гумлаг» в Джебраильском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заложили фундамент новой железнодорожной станции "Гумлаг" в Джебраильском районе, сообщает сайт главы государства. Станция "Гумлаг" является частью железной дороги Горадиз-Агбенд. Б.Рустамбеков

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