AFB Bank увеличил за 9 мес. активы на 7,4%

Азербайджанский "AFB Bank" в январе-сентябре 2022 года увеличил активы на 7,4% - до 292,501 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 30 сентября равен 169,463 млн манатов (рост на 18,7% по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 22,94 млн манатов (рост на 39,9%), бизнес-кредиты – 97,993 млн манатов (рост на 17,5%), кредиты на недвижимость – 48,53 млн манатов (рост на 12,8%).
Обязательства банка составляют 208,593 млн манатов (рост на 9,2%). Депозиты в банке равны 118,680 млн манатов (рост на 1,2%), в том числе вклады физических лиц – 29,146 млн манатов (рост на 10,7%).
Капитал банка равен 83 млн 908,53 тыс. манатов (рост на 3,4%), уставный капитал – 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности за 9 месяцев составила 11 млн 452,08 тыс. манатов (рост на 32%).
AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года. Акционерами банка являются три физических лица.
Х.Насирзаде
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