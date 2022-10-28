Армения до сих пор не ответила на элементы мирного договора – Байрамов

Ереван до сих пор не ответил на элементы мирного договора, предоставленные армянской стороне на встрече глав МИД Азербайджана и Армении 2 октября в Женеве, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Такое заявление Байрамов сделал в пятницу в ходе телефонного разговора с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе разговора Байрамов и Донфрид обменялись мнениями по текущей ситуации и перспективам вокруг мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также по различным направлениям азербайджано-американской повестки», - подчеркивает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию ведомства.

В частности, Байрамов рассказал о текущей ситуации в регионе, различных аспектах процесса по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, позицию и предложения Баку по началу переговоров с Ереваном по мирному договору. «Министр отметил, что армянская сторона до сих пор не дала ответа на элементы мирного договора, которые были предоставлены Армении по итогам встречи глав МИД в Женеве», - подчеркивается в информации.

Донфрид, в свою очередь, подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе. «Она отметила важность в продвижении договоренностей по мирному процессу, достигнутых на встрече лидеров и министров (иностранных дел Азербайджана и Армении – ИФ)», - указывает ведомство.

Р.Ахмедов