Республиканцы незначительно опережают демократов по популярности в преддверии выборов в Конгресс - опрос

На выборах в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября, Республиканская партия может набрать на 2% больше голосов, чем Демократическая, свидетельствуют данные опроса The Wall Street Journal.

По данным The Wall Street Journal, 46% зарегистрированных избирателей планируют проголосовать или уже проголосовали за Республиканскую партию, тогда как в пользу Демократической партии высказались 44%. Оставшиеся респонденты не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос показал уровень популярности обеих партий в целом по стране. При этом он не обязательно четко показывает возможные результаты на грядущих выборах: в силу особенностей американской системы выборов, для их точной оценки обычно изучают результаты опросов в конкретных штатах, а не в целом в США.

Американцев также спросили, за кого бы они проголосовали, если бы сейчас проходили выборы президента страны, и кандидатами были бы действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Оба кандидата, согласно результатам опроса, набрали бы по 46% голосов, остальные респонденты не смогли определиться.

Также 71% респондентов заявили, что страна движется в неверном направлении, и только 20% назвали курс США правильным, тогда как 9% не смогли дать однозначный ответ. При этом так же 71% заявили, что недовольны направлением экономики страны, 72% назвали экономику слабой.

Большинство американцев также негативно высказались о работе Байдена на посту президента США: 55% заявили, что не одобряют его работу, и только 43% оценили ее положительно.

Опрос Wall Street Journal проходил с 22 по 26 октября, в нем приняло участие 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей.