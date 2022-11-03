BP-Azerbaijan в январе-сентябре увеличила добычу газа на Шах-Дениз на 12,5%

Компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре 2022 года добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 18 млрд кубометров газа, что на 12,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
В январе-сентябре 2022 года с месторождения Шах-Дениз также добыто примерно 27 млн баррелей конденсата (свыше 3 млн тонн), что также на 12,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 73 млн кубометров в сутки или свыше 26,5 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.
Затраты консорциума Шах-Дениз в январе-сентябре 2022 года в рамках разработки данного месторождения составили $2 млрд 86 млн (спад на 0,4%). При этом, эксплуатационные расходы по проекту составили $1 млрд 772 млн, капитальные затраты - $314 млн. Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
В компании также сообщили, что за 9 месяцев 2022 года по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 56,1 млн кубометров газа в сутки (в январе-сентябре 2021 года - 46,8 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ в отчетный год составили $49 млн, капитальные - $4 млн.
Как сообщалось, BP-Azerbaijan в 2021 году добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 23 млрд кубометров газа, что на 27,1% выше показателя 2020 года.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR и ее дочерние структуры (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.
Н.Аббасова
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