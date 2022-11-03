Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 17%, смертность - на 5%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период с 24 по 30 октября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, кроме американского региона и региона западной части Тихого океана: там она выросла на 5%. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 39%) и Европе (на 34%).
Всего за неделю по всему миру было выявлено около 2,3 млн новых случаев заражения коронавирусом.
Число смертей от коронавируса выросло во всех регионах, кроме Европы и Восточного Средиземноморья, где оно упало на 31% и 15% соответственно. Наибольший рост смертности был зафиксирован в Африке (на 155%) и на Американском континенте (на 23%).
В общей сложности за неделю зафиксировано около 9,3 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.
За весь период пандемии в мире выявлено более 631,3 млн случаев заражения коронавирусом и почти 6,6 млн смертей от последствий заболевания.
Вице-премьеры Азербайджана и Армении согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации госграницы
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе
В Баку подтвердили встречу Байрамова, Мирзояна и Блинкена в Вашингтоне
Партии СПГ перенаправляются в Азию из-за загруженности хранилищ в Европе - S&P Global
Infiniti уходит с рынка РФ вслед за своей материнской компанией Nissan
Литовский завод удобрений Achema частично возобновил производство благодаря снижению цен на газ
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Столтенберг предположил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО
Премьер Израиля Лапид признал поражение на выборах, готов передать власть Нетаньяху
Glencore выплатит $320 млн для урегулирования дела о даче взяток в Великобритании
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают