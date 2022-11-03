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Здравоохранение 03.11.2022 21:02

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 17%, смертность - на 5%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 24 по 30 октября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, кроме американского региона и региона западной части Тихого океана: там она выросла на 5%. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в Африке (на 39%) и Европе (на 34%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 2,3 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Число смертей от коронавируса выросло во всех регионах, кроме Европы и Восточного Средиземноморья, где оно упало на 31% и 15% соответственно. Наибольший рост смертности был зафиксирован в Африке (на 155%) и на Американском континенте (на 23%).

В общей сложности за неделю зафиксировано около 9,3 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире выявлено более 631,3 млн случаев заражения коронавирусом и почти 6,6 млн смертей от последствий заболевания.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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