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Дальнее зарубежье 03.11.2022 21:19

Премьер Израиля Лапид признал поражение на выборах, готов передать власть Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, который руководит партией "Еш Атид", в четверг признал поражение на выборах, сообщают израильские СМИ со ссылкой на его канцелярию.

Отмечается, что Лапид также направил поздравления Биньямину Нетаньяху, который возглавляет партию "Ликуд".

"Я желаю Нетаньяху удачи: ради израильского народа и Израиля", - указал Лапид.

Согласно заявлению канцелярии Лапида, он поручил подготовить организованную передачу власти.

Ранее сообщалось, что блок правых партий во главе с экс-премьером Биньямином Нетаньяху по итогам подсчета 99% голосов на парламентских выборах может рассчитывать на 64 мандата из 120 в Кнессете.

Окончательные результаты голосования будут опубликованы, как ожидается, 4 ноября. Затем 9 ноября председатель Центризбиркома передаст президенту отчет об итогах голосования, и после этого президент начнет консультации с представителями партий, по итогам которых он в течение семи дней должен будет поручить одному из кандидатов сформировать правительство. У получившего мандат на формирование правительства политика есть 28 дней на выполнение этой задачи. Если ему не удается это сделать в такой срок, то он может запросить у президента еще 14 дней дополнительно.

Парламентские выборы прошли в Израиле 1 ноября. Эти выборы стали пятыми в стране за последние три года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ПОРАЖЕНИЕ


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