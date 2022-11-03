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Спорт 03.11.2022 23:50

«Карабах» покидает ЛЕ и сыграет в плей-офф Лиги Конференций

Агдамский «Карабах» в последнем туре группового этапа Лиги Европы (ЛЕ) сыграл вничью с немецким "Фрайбургом" - 1:1.

В активе агдамцев по итогам группового раунда - 8 очков. Но этого оказалось недостаточно для выхода в плей-офф турнира, так как в параллельном матче французский "Нант" обыграл греческий "Олимпиакос" и с 9 очками обошел "Карабах".

Теперь агдамцам предстоит сыграть в плей-офф Лиги конференций (ЛК).

А.Азизов

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Тэги: ФУТБОЛ, ТУРНИР


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