«Карабах» покидает ЛЕ и сыграет в плей-офф Лиги Конференций

Агдамский «Карабах» в последнем туре группового этапа Лиги Европы (ЛЕ) сыграл вничью с немецким "Фрайбургом" - 1:1.
В активе агдамцев по итогам группового раунда - 8 очков. Но этого оказалось недостаточно для выхода в плей-офф турнира, так как в параллельном матче французский "Нант" обыграл греческий "Олимпиакос" и с 9 очками обошел "Карабах".
Теперь агдамцам предстоит сыграть в плей-офф Лиги конференций (ЛК).
А.Азизов
Вице-премьеры Азербайджана и Армении согласились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации госграницы
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе
В Баку подтвердили встречу Байрамова, Мирзояна и Блинкена в Вашингтоне
Boeing рассчитывает получать FCF в размере $10 млрд в год с 2025 года
Британия в декабре запретит услуги по транспортировке российской нефти, реализуемой выше потолка цен
Партии СПГ перенаправляются в Азию из-за загруженности хранилищ в Европе - S&P Global
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Парламент Болгарии выступил за отправку военной помощи Украине
Столтенберг предположил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО
Премьер Израиля Лапид признал поражение на выборах, готов передать власть Нетаньяху
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH
Kapital Bank принимает участие в Web Summit 2022
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают