Южная Корея подняла в воздух истребители после обнаружения у границы 180 военных самолетов КНДР

Южная Корея зафиксировала у границы с КНДР движение 180 северокорейских военных самолетов, в связи с этим вооруженные силы Южной Кореи экстренно подняли 80 истребителей. «Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, отреагировала отправкой 80 истребителей-невидимок», - сообщает агентство «Рёнхап». Накануне прошла встреча министров обороны Южной Кореи и США. По итогам переговоров представители двух стран пригрозили покончить с режимом КНДР в случае ядерной атаки на США и ее союзников.

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