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Социум 11.11.2022 13:12

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила почти 488$

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 октября 2022 года составила 827,4 манат ($486,7 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 14,4% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2022 года составляла 829 манат ($487,6).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 октября 2022 года составило 1 млн 727,9 тыс. человек (на 1 сентября - 1 млн 714,5 тыс. человек), что на 28,6 тыс. человек или 1,7% больше, чем годом ранее.

Из них 898 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 829,9 тыс. человек - в частном.

При этом 19,1% работников заняты в сфере образования, 18,6% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,7% - промышленности, 8,2% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% - строительстве, 6,5% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 2% - финансовой и страховой деятельностью, 14% - прочих сферах экономики.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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