Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля составила $542

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля 2023 года составила 921,9 манат ($542,3 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 11,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2023 года составляла 839,4 манат ($493,8), на 1 февраля - 856,2 манат, 1 марта - 854,5 манат, 1 апреля - 901,3 манат ($530,2), 1 мая - 913,9 манат ($537,6), 1 июня - 916,8 манат ($539,3).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июля 2023 года составило 1 млн 725,5 тыс. человек (на 1 июня 2023г - 1 млн 726,3 тыс. человек), что на 5,5 тыс. человек или 0,3% больше, чем годом ранее.

Из них 894,2 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 831,3 тыс. человек - в частном.

При этом 19% работников заняты в сфере образования, 18,8% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13% - промышленности, 8,4% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,5% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 6,3% - строительстве, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,6% - профессиональной, научной и технической деятельности, 2,1% - финансовой и страховой деятельностью, 14,5% - прочих сферах экономики.

Х.Насирзаде