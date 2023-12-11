Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 ноября составила $542

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 ноября 2023 года составила 921,1 манат ($541,8 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 11,3% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2023 года составляла 839,4 манат ($493,8), на 1 февраля - 856,2 манат, 1 марта - 854,5 манат, 1 апреля - 901,3 манат ($530,2), 1 мая - 913,9 манат ($537,6), 1 июня - 916,8 манат ($539,3), 1 июля - 921,9 манат ($542,3), 1 августа - 925,3 манат ($544,3), 1 сентября - 923 манат, 1 октября - 919,8 манат ($541).
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 ноября 2023 года составило 1 млн 729,4 тыс. человек (на 1 октября 2023г - 1 млн 719,8 тыс. человек).
Из них 896,9 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 832,5 тыс. человек - в частном.
При этом 19,1% работников заняты в сфере образования, 18,5% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,4% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,5% - строительстве, 6,4% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,4% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 2,1% - финансовой и страховой деятельностью, 14,7% - прочих сферах экономики.
Х.Насирзаде
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