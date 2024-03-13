Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля составила $554

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля 2024 года составила 942,4 маната ($554,35 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 10,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2024 года составляла 933,8 манат ($549,3).
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 февраля 2024 года составило 1 млн 725,1 тыс. человек (на 1 января 2024г – 1 млн 741,8 тыс. человек). Из них 901,7 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 823,4 тыс. человек - в частном.
При этом 19,2% работников заняты в сфере образования, 18,6% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,5% - медицинских и социальных услуг, оказываемых населению, 6,5% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 6,3% - строительстве, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 2,2% - финансовой и страховой деятельностью, 14,6% - прочих сферах экономики.
Р.Керимов
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