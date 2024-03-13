Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8569 RUR   0.0185 GBR   2.1744 TRY   0.053

Цена на нефть

12.03 $/bbl +/- WTI 77.56 -0.37 Brent 81.92 -0.29
Социум 13.03.2024 12:35

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля составила $554

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля 2024 года составила 942,4 маната ($554,35 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 10,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2024 года составляла 933,8 манат ($549,3).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 февраля 2024 года составило 1 млн 725,1 тыс. человек (на 1 января 2024г – 1 млн 741,8 тыс. человек). Из них 901,7 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 823,4 тыс. человек - в частном.

При этом 19,2% работников заняты в сфере образования, 18,6% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,5% - медицинских и социальных услуг, оказываемых населению, 6,5% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 6,3% - строительстве, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 2,2% - финансовой и страховой деятельностью, 14,6% - прочих сферах экономики.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ


Похожие новости


Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на конец 2023г составила около $550 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 декабря составила $543 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 ноября составила $542 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 октября составила $541 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября составила $543 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа составила $544 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июля составила $542 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня составила около $540 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 мая составила около $540 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 апреля составила $530

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az