Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа составила $544

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа 2023 года составила 925,3 манат ($544,3 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 11,3% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2023 года составляла 839,4 манат ($493,8), на 1 февраля - 856,2 манат, 1 марта - 854,5 манат, 1 апреля - 901,3 манат ($530,2), 1 мая - 913,9 манат ($537,6), 1 июня - 916,8 манат ($539,3), 1 июля - 921,9 манат ($542,3).
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 августа 2023 года составило 1 млн 706,5 тыс. человек (на 1 июля 2023г - 1 млн 725,5 тыс. человек), что на 12,6 тыс. человек или 0,7% меньше, чем годом ранее.
Из них 891,7 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 814,8 тыс. человек - в частном.
При этом 19% работников заняты в сфере образования, 18,7% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,5% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,5% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 6,4% - строительстве, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,5% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 2,1% - финансовой и страховой деятельностью, 14,5% - прочих сферах экономики.
Х.Насирзаде
Гасанов рассказал Салюкову и Кулакову о росте числа провокаций армянских НВФ в Карабахе
Байрамов сообщил президенту МККК условия Баку по использованию дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди
В ноябре в Баку пройдет саммит СПЕКА – глава МИД Азербайджана
Мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет пика к 2030г - МЭА
AccessBank увеличил в I полугодии штат на 2%
Баку и Тель-Авив обсудили увеличение экспорта азербайджанской продукции в Израиль
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Красный Крест и Красный полумесяц собирают более $100 млн для помощи жертвам землетрясения в Марокко
Число погибших в результате наводнений в Ливии превысило 3 тыс.
Поставки F-16 Украине ничего не изменят, только затянут конфликт - Путин
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС