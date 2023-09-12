Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа составила $544

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа 2023 года составила 925,3 манат ($544,3 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 11,3% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2023 года составляла 839,4 манат ($493,8), на 1 февраля - 856,2 манат, 1 марта - 854,5 манат, 1 апреля - 901,3 манат ($530,2), 1 мая - 913,9 манат ($537,6), 1 июня - 916,8 манат ($539,3), 1 июля - 921,9 манат ($542,3).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 августа 2023 года составило 1 млн 706,5 тыс. человек (на 1 июля 2023г - 1 млн 725,5 тыс. человек), что на 12,6 тыс. человек или 0,7% меньше, чем годом ранее.

Из них 891,7 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 814,8 тыс. человек - в частном.

При этом 19% работников заняты в сфере образования, 18,7% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,5% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,5% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 6,4% - строительстве, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,5% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 2,1% - финансовой и страховой деятельностью, 14,5% - прочих сферах экономики.

Х.Насирзаде