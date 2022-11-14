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14.11.2022 18:11

Директор ЦРУ обсуждает в Анкаре с Нарышкиным ситуацию с задержанными в РФ американцами

Директор ЦРУ Уильям Бернс проводит встречу с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Турции, обсуждает ситуацию с отбывающими заключение в России американскими гражданами и "ядерные риски", сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США.

"Директор ЦРУ Бернс проводит сегодня встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре для обсуждения ситуации с задержанными гражданами США и ядерными рисками", - говорится в сообщении.

Представитель Совета нацбезопасности США, согласно CNN, отметил, что Бернс "не ведет переговоры об урегулировании на Украине". По его словам, директор ЦРУ на встрече намерен указать на "последствия в случае применения ядерного оружия Россией и риски эскалации стратегической стабильности".

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что в Анкаре проходят переговоры делегаций РФ и США.

В ноябре Bloomberg со ссылкой на источники писало, что представители США и России в ближайшие недели могут провести переговоры по возобновлению инспекций на объектах дислокации ядерного оружия в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

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Тэги: США, ЦРУ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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