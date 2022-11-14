Демократы продолжают сокращать отставание от республиканцев в борьбе за Палату представителей

Демократы приближаются к республиканцам по количеству выигранных мест в Палате представителей Конгресса США, исход борьбы будет от итогов 19 гонок, сообщает в понедельник CNN.

По данным телеканала, на данный момент республиканцы обеспечивают себе 212 мест в Палате представителей, тогда как демократы - 204. Всего в палате 435 мест, следовательно, остается выбрать еще 19 человек. Для обеспечения большинства в Палате представителей необходимо набрать минимум 218 мест.

При этом западные СМИ отмечают, что результаты выборов в некоторых штатах могут быть неизвестны еще несколько недель. Тем не менее, по мнению наблюдателей, несмотря на некоторые успехи, демократам уже вряд ли удастся обогнать республиканцев в Палате представителей.

Ранее демократам удалось по итогам состоявшихся ранее в ноябре выборов удержать большинство в Сенате США.