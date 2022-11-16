Азербайджан за 10 мес. увеличил производство стройматериалов почти на 15%

Азербайджане в январе-октябре 2022 года произведено стройматериалов на сумму 905,4 млн манатов, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, объем производства цемента составил 2 млн 987,7 тыс. тонн (рост на 4%).
Строительного гипса произведено 34,6 тыс. тонн (рост на 27,7%), строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - 81,2 тыс. тонн (рост на 24,5%), готовой бетонной смеси - 2 млн 762,6 тыс. тонн (рост на 25,3%), строительной извести - 36,3 тыс. тонн (рост на 27,8%).
Кроме этого, производство строительного кирпича составило 496,9 тыс. кубометров (спад на 9,3%), обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - 29 млн 125,5 тыс. тонн (спад на 14%), сборных конструкций из бетона - 40,8 тыс. кубометров (спад на 37,4%), асфальта - 143,2 тыс. тонн (спад на 6%).
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана в настоящее время осуществляет масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти работы стимулируют рост производства стройматериалов.
Б.Рустамбеков
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