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Макроэкономика 16.11.2022 18:03

Азербайджан утроил за 10 месяцев положительное сальдо во внешней торговле

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре 2022 года составило $23 млрд 123 млн 844,6 тыс., что в 3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-октябрь внешнеторговый оборот Азербайджана составил $46 млрд 299 млн 9,72 тыс. (рост в 1,8 раза по сравнению с январем-октябрем 2021г - ИФ). При этом экспорт составил $34 млрд 711 млн 427,16 тыс. (рост в 2 раза), импорт - $11 млрд 587 млн 582,56 тыс. (рост на 24%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (93,13%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 15,87%, табак и табачную продукцию - 0,7%, фармацевтическую продукцию - 4,69%, удобрения - 0,6%, пластмассы и изделия из них - 3,37%, древесину и продукцию из нее - 2,64%, одежду и аксессуары для одежды – 2,03%, черные металлы и изделия из них – 7,16%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 20,06%, транспортные средства и запчасти – 12,46%, мебель - 0,77%, прочее - 29,65%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 8,796 тыс. государственных и частных предприятий, 40,25 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 181 страной.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (49,25% от общего экспорта), Турцией (9,29%), Индией (4,57%), Израилем (4,35%), Грецией (3,91%), Хорватией (2,74%), Испанией (2,4%), Великобританией (2,24%), Россией (2,07%), Чехией (1,9%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,54%), Турцией (15,83%), Китаем (14,61%), Германией (4,46%), Казахстаном (3,59%), США (3,4%), Ираном (3,32%), Туркменистаном (3,12%), Италией (2,23%) и Японией (2,08%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2021 году составило $10 млрд 500 млн 884,43 тыс. (+3,5 раза от показателя 2020 года).

Б.Рустамбеков

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Тэги: САЛЬДО, ТОРГОВЛЯ


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