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Финансы 17.11.2022 10:01

Иностранные инвестиции в US Treasuries в сентябре сократились на $212 млрд

Общий объем вложений нерезидентов в американские государственные облигации в сентябре сократился на $212,1 млрд и составил $7 трлн 296,9 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Из этой суммы бумаги на $3 трлн 741,8 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Япония осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств в сентябре, хотя ее вложения сократились на $79,6 млрд, до $1 трлн 120,2 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель US Treasuries на $38,2 млрд - до $933,6 млрд.

Третью позицию со значительным отрывом продолжает занимать Великобритания ($663,3 млрд), далее следуют Бельгия ($325,1 млрд) и Каймановы острова ($301,5 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Люксембург, Швейцария, Ирландия, Бразилия и Тайвань.

Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в позапрошлом месяце составили $2,015 млрд по сравнению с $2,01 млрд в августе.

В том числе на конец сентября РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $9 млн против $8 млн месяцем ранее и краткосрочные бонды на $2,006 млрд против $2,002 млрд в августе. Объем инвестиций России в долгосрочные гособлигации США держится на близком к нулевому уровню с января этого года, а вложения в краткосрочные бумаги колеблются около $2 млрд с марта.

В апреле 2018 года на фоне введения антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - до $48,7 млрд с $96,1 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

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Тэги: МИР, США, ГОСОБЛИГАЦИИ, ВЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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