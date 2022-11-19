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Дальнее зарубежье 19.11.2022 16:20

В НАТО сочли небезопасным облет своих кораблей, совершенный самолетами РФ

НАТО в субботу назвала небезопасным облет своих кораблей, совершенный ранее на этой неделе двумя российскими боевыми самолетами на Балтике.

"Утром 17 ноября два российских истребителя совершили небезопасные и непрофессиональные действия, приблизившись к морской группе НАТО (...), которая проводила рутинные операции в Балтийском море", - говорится в заявлении Североатлантического альянса.

В заявлении утверждается, что российские пилоты не отвечали на запросы натовских военных, совершили облет на высоте примерно 90 метров и на расстоянии приблизительно 70 метров от кораблей альянса.

В НАТО пояснили, что сочли такие действия потенциально опасными, так как они проводились в зоне, задействованной для учений ПВО, а также из-за того, что самолеты пролетели очень близко от кораблей. "Инцидент повысил риск неправильных расчетов, ошибок, несчастных случаев", - полагают в альянсе.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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