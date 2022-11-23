Баку и Белград должны проработать увеличение товарооборота - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку и Белграду необходимо наращивать объемы взаимной торговли.

«Несмотря на рост оборота в этом году, я все еще думаю, что есть возможность поработать над этим. (...) Надеемся, что после визита мы увидим новую динамику в нашем сотрудничестве», - заявил в среду Алиев на встрече в расширенном составе с премьер-министром Сербии Аной Брнабич в Белграде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил с официальным визитом Сербию.

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