Сербия рассчитывает с января начать импорт э/э из Азербайджана

Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

«Сербия должна с января начать импорт электроэнергии из Азербайджана, если все предпосылки будут выполнены», - заявила Джедович сербской газете «Вечерние новости».

Она добавила, что ведутся переговоры по оставшимся вопросам, связанным с передачей электроэнергии из Азербайджана через Турцию и Болгарию.

Ранее «Интерфакс-Азербайджан» сообщал, что по итогам прошедшего 21 августа 2022 года телефонного разговора президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича в канцелярии главы сербского государства заявили, что Белград сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана.

Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил об обращении к турецкой стороне за помощью в вопросе импорта электроэнергии из Азербайджана, который он оценивал примерно в 2 ГВт/ч.

В свою очередь Зорана Михайлович, занимавшая на тот момент должность министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, заявила Reuters, что Белград договорился с Азербайджаном о поставках электроэнергии, потенциал которых она оценила в 2,6 ГВт/ч.

Азербайджан в 2021 году экспортировал более 1,6 ГВт/ч электроэнергии. Президент Ильхам Алиев ранее заявлял, что Азербайджан планирует наращивать экспорт электроэнергии, прежде всего, в Европу.

Р.Керимов