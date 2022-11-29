МИД Азербайджана обвинил Армению в манипуляциях вокруг мирного договора

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с интервью от 28 ноября данным главой МИД Армении Араратом Мирзояном информационному агентству «Арменпресс».

«В ходе своего интервью информационному агентству «Арменпресс» глава МИД Армении Арарат Мирзоян попытки ввести в заблуждение и исказить суть переговоров между Азербайджаном и Арменией, подготовку мирного соглашения, процесса делимитации, минной угрозы, равно как и признания территориальной целостности, совершенно безосновательна и неприемлема», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

«Выдвинутое Арменией условие об обязательном участии на очередной встрече лидеров Азербайджана и Армении, президента Франции, еще раз свидетельствует о том, что армянская сторона неверна своим обязательствам и забыла, что договоренность об очередной встрече в том же формате, была достигнута не в Праге, а 31 августа в Брюсселе.

Несмотря на достигнутую договоренность об очередной встрече в Брюсселе, азербайджанская сторона согласилась на встречу в Праге, а также на участие президента совета ЕС Шарля Мишеля и президента Франции, что, к сожалению, привело к злоупотреблению на очередном этапе переговоров и демонстрирует Францию как необъективного и несправедливого посредника.

В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказалась от переговоров между лидерами и привержена их продолжению в соответствии с достигнутой в Брюсселе договоренностью», - говорится в заявлении МИД.

Касательно вопроса процесса делимитации отметим, что вопреки утверждению министра иностранных дел Армении, в заявлениях, как на пражской, так и сочинской встреч отмечено, что делимитацию планируется осуществить на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета, в соответствии в уставом ООН и Алма-Атинской декларации.

В целом обращение к уставу ООН и Алма-Атинской декларации было сделано в контексте упомянутых принципов, и армянской стороне хорошо известно, что на этих встречах нет положений, на основании каких карт будет проходить делимитация. Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов.

МИД Азербайджана также отмечает, что отвечая на вопрос о подготовке мирного соглашения Мирзоян как и в других вопросах занимается манипуляцией. «Министр иностранных дел Армении в очередной раз допускает манипуляции и в вопросе вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана», - говорится в заявлении.

МИД Азербайджана подчеркивает, что уклонение от взятых на себя обязательств, неверное толкование положений трехстороннего заявления деструктивная деятельность, наряду с тем, что не служит восстановлению мира в регионе, но и направлена ​​в первую очередь против Армении.

Б.Рустамбеков