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ТЭК 03.12.2022 18:22

ОПЕК на министерской встрече обсудила только административные вопросы

Министры ОПЕК на плановой конференции, которая проходит раз в полгода, обсудили административные вопросы, не затрагивая производственную политику, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Встреча прошла в онлайн-формате и была посвящена внутренним административным вопросам.

Агентство отмечает, что производственная политика альянса будет обсуждаться на заседании ОПЕК+ в воскресенье. Делегаты, опрошенные изданием, прогнозируют, что группа сохранит текущий уровень добычи, однако некоторые из них не исключают небольшого сокращения квот.

Полноформатная встреча ОПЕК+ в гибридном формате состоится 4 декабря в 16:00 по бакинскому времени. Ей будет предшествовать заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии.

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Тэги: МИР, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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