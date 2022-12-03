ОПЕК на министерской встрече обсудила только административные вопросы

Министры ОПЕК на плановой конференции, которая проходит раз в полгода, обсудили административные вопросы, не затрагивая производственную политику, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Встреча прошла в онлайн-формате и была посвящена внутренним административным вопросам.

Агентство отмечает, что производственная политика альянса будет обсуждаться на заседании ОПЕК+ в воскресенье. Делегаты, опрошенные изданием, прогнозируют, что группа сохранит текущий уровень добычи, однако некоторые из них не исключают небольшого сокращения квот.

Полноформатная встреча ОПЕК+ в гибридном формате состоится 4 декабря в 16:00 по бакинскому времени. Ей будет предшествовать заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии.