ОПЕК на министерской встрече обсудила только административные вопросы

Министры ОПЕК на плановой конференции, которая проходит раз в полгода, обсудили административные вопросы, не затрагивая производственную политику, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.
Встреча прошла в онлайн-формате и была посвящена внутренним административным вопросам.
Агентство отмечает, что производственная политика альянса будет обсуждаться на заседании ОПЕК+ в воскресенье. Делегаты, опрошенные изданием, прогнозируют, что группа сохранит текущий уровень добычи, однако некоторые из них не исключают небольшого сокращения квот.
Полноформатная встреча ОПЕК+ в гибридном формате состоится 4 декабря в 16:00 по бакинскому времени. Ей будет предшествовать заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии.
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