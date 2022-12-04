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ТЭК 04.12.2022 16:43

Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением.

После заседания комитета состоится полноформатная встреча министров ОПЕК+, которая, вероятно, подтвердит это решение.

По информации "Интерфакса", пресс-конференции после заседания не предполагается.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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