Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением.
После заседания комитета состоится полноформатная встреча министров ОПЕК+, которая, вероятно, подтвердит это решение.
По информации "Интерфакса", пресс-конференции после заседания не предполагается.
Байрамов отправился с визитом в Россию
Байрамов и Лавров обсудят двустороннюю повестку, нормализацию отношений между Баку и Ереваном - МИД РФ
Армения должна прекратить минный терроризм и возместить причиненный ущерб - постпред Азербайджана при ООН
В России за сутки COVID-19 заболели почти 6,6 тыс. человек
Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул чемпиона WBC
Пеле назвал свое лечение обычным на фоне сообщений СМИ об ухудшении его состояния
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
В Минприроды Дагестана назвали основной версией гибели тюленей естественные факторы
В Индонезии вновь начал извергаться крупнейший вулкан Семеру
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают