Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением. После заседания комитета состоится полноформатная встреча министров ОПЕК+, которая, вероятно, подтвердит это решение. По информации "Интерфакса", пресс-конференции после заседания не предполагается.

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