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Внешняя политика 07.12.2022 13:42

ЕС считает приоритетным инвестиции в развитие ВИЭ, транспорта и цифрового развития в Азербайджане

Приоритетом для ЕС является инвестирование в проекты развития альтернативной энергетики, транспорта и цифрового развития в Азербайджане, заявил директор департамента по Восточному соседству и институциональному строительству ЕС в Европейской комиссии Лоуренс Мередит.

«Для ЕС приоритетным является инвестирование в экономическое развитие регионов, малого и среднего бизнеса, в проекты альтернативной энергетики, транспорта и цифрового развития в Азербайджане», - сказал Мередит в среду в Баку на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он также отметил важность сотрудничества и единства в вопросе решения минной опасности.

В свою очередь, Байрамов коснулся сферы энергетической безопасности, которая является одним из основных направлений сотрудничества с ЕС, и подчеркнул важность подписанного в июле 2022 года Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС в этом направлении.

Он также подчеркнул, что положительным фактором являются усилия Азербайджана, направленные на развитие транспортных коридоров, привели к увеличению потока грузоперевозок.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по текущей повестке сотрудничества, ситуации в регионе и по вопросам представляющих взаимный интерес.

Байрамов также проинформировал Мередита о том, что Армения не выполняет свои обязательства в рамках трехстороннего заявления, что является основным риском для мира, безопасности и развития Южного Кавказа.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕС, ИНВЕСТИЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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