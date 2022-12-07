ЕС считает приоритетным инвестиции в развитие ВИЭ, транспорта и цифрового развития в Азербайджане

Приоритетом для ЕС является инвестирование в проекты развития альтернативной энергетики, транспорта и цифрового развития в Азербайджане, заявил директор департамента по Восточному соседству и институциональному строительству ЕС в Европейской комиссии Лоуренс Мередит.
«Для ЕС приоритетным является инвестирование в экономическое развитие регионов, малого и среднего бизнеса, в проекты альтернативной энергетики, транспорта и цифрового развития в Азербайджане», - сказал Мередит в среду в Баку на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Он также отметил важность сотрудничества и единства в вопросе решения минной опасности.
В свою очередь, Байрамов коснулся сферы энергетической безопасности, которая является одним из основных направлений сотрудничества с ЕС, и подчеркнул важность подписанного в июле 2022 года Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС в этом направлении.
Он также подчеркнул, что положительным фактором являются усилия Азербайджана, направленные на развитие транспортных коридоров, привели к увеличению потока грузоперевозок.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по текущей повестке сотрудничества, ситуации в регионе и по вопросам представляющих взаимный интерес.
Байрамов также проинформировал Мередита о том, что Армения не выполняет свои обязательства в рамках трехстороннего заявления, что является основным риском для мира, безопасности и развития Южного Кавказа.
Б.Рустамбеков
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