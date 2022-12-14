ОПЕК прогнозирует рост добычи ЖУВ в Азербайджане в 2023г

ОПЕК прогнозирует снижение добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 27 тыс. б/с, рост на 2023 год на 59 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные ОПЕК, такой прогноз связан с пересмотром в сторону снижения на 21 тыс. б/с добычи в третьем квартале 2022 года и более низким, чем ожидалось, уровнем добычи на основных нефтяных месторождениях в 4-ом квартале текущего года.
В целом, по итогам 2022 года добыча ЖУВ в Азербайджане составит 0,7 млн б/с.
«Ожидается, что основной спад на старых месторождениях будет компенсирован наращиванием добычи на других месторождениях, таких как Шах-Дениз, которое увеличило мощность добычи газа», - отмечает ОПЕК.
По оценкам ОПЕК, в 2023 году добыча ЖУВ в Азербайджане будет увеличена на 59 тыс. б/с (до 0,8 млн б/с). Рост будет обусловлен увеличением добычи на газовом месторождении «Шах-Дениз», началом добычи газа на месторождении «Абшерон». Производство может вырасти еще больше после того, как в 2023 году будет запущен нефтяной проект «Центральный Восточный Азери».
Н.Аббасова
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