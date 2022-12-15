ГТК увеличил за 11 мес. перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 29%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-ноябре 2022 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 5 млрд 89 млн 590,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-ноябре 2021 года размер отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 3 млрд 937 млн 477,6 тыс. манатов. Таким образом, в январе-ноябре 2022 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 29,3%.

Поступления по НДС составили 3 млрд 621 млн 415,9 тыс. манатов (рост на 35,8%), акцизам - 149 млн 815,1 тыс. манатов (рост на 2,3%), дорожному налогу - 57 млн 346,4 тыс. манатов (рост на 43,5%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 1 млрд 261 млн 13,5 тыс. манатов (рост на 16,3%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2022 году для ГТК составляет 4 млрд 605 млн манатов.

Б.Рустамбеков